ВСУ успешно "демилитаризуют" российские штабы и базы.

В течение 25 сентября Вооруженные силы Украины "демилитаризовали" базу, штаб и пять складов боеприпасов российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Склады с боеприпасами уничтожены в Алчевске, Скадовске, Херсонском и Бериславском районах Херсонской области и Токмакском районе Запорожья.

Видео дня

Защитники накрыли огнем базу русских в Скадовском районе, штаб - в Снигиревском районе Николаевщины и командный пункт врага в Бериславском районе.

Война в Украине: последние новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. В ответ на поражение ВС РФ в Харьковской области Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Оккупанты до сих пор сосредоточили усилия на захвате Донецкой области. За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское

На юге ВСУ попали, в частности, по переправам и сосредоточению техники оккупантов. Предварительно подтвержденные потери врага за ночь составили 8 военных, 4 единицы автомобильной техники и БПЛА.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 56 700 оккупантов и тысячи единиц.

Вас также могут заинтересовать новости: