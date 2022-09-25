В течение 25 сентября Вооруженные силы Украины "демилитаризовали" базу, штаб и пять складов боеприпасов российских оккупантов.
Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Склады с боеприпасами уничтожены в Алчевске, Скадовске, Херсонском и Бериславском районах Херсонской области и Токмакском районе Запорожья.
Защитники накрыли огнем базу русских в Скадовском районе, штаб - в Снигиревском районе Николаевщины и командный пункт врага в Бериславском районе.
Война в Украине: последние новости
Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. В ответ на поражение ВС РФ в Харьковской области Путин объявил частичную мобилизацию в России.
Оккупанты до сих пор сосредоточили усилия на захвате Донецкой области. За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское
На юге ВСУ попали, в частности, по переправам и сосредоточению техники оккупантов. Предварительно подтвержденные потери врага за ночь составили 8 военных, 4 единицы автомобильной техники и БПЛА.
С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 56 700 оккупантов и тысячи единиц.