Украинские воины являются настоящими героями, отметил президент.

Силы обороны Украины крепко держат позиции и самые сложные направления фронта.

Ключевое задание государства и народа - делать все, чтобы поддержать Силы обороны Украины, укрепить их и найти для них в мире все необходимое, об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Наши Силы обороны крепко держат позиции и даже самые сложные направления. Сколько раз уже оккупанты собирались захватить весь Донбасс, быть в Бахмуте. Сколько раз они уже объявляли новые сроки своего продвижения, своих побед. Наши ребята - настоящие герои", - подчеркнул глава государства.

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Зеленский отметил, что знает, как сложно в Бахмуте на Донбассе.

"...Ребята, держитесь! Я с вами, народ с вами. Чтобы это задание выполнить, чтобы выполнить успешно, - именно для этого должны всегда поддерживать друг друга. И я благодарю всех, кто помогает усиливать Украину, и кто после этой зимы обязательно сможет сказать, что приближение нашей победы - это также его или ее личный результат, личное достижение", - сказал президент.

Бои на Донбассе - что надо знать сейчас

Как сообщал УНИАН, бои между Силами обороны Украины и вооруженных сил РФ вокруг Бахмута продолжаются с августа 2022 года.

28 ноября спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Авдеевском и Бахмутском направлениях российские оккупанты ежесуточно осуществляют десятки попыток штурмов.

Эксперты считают, что Бахмут не имеет стратегического значения для РФ, однако с политической точки зрения его взятие должно показать, что россияне еще на что-то способны.

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