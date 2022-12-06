Небольшие российские штурмовые группы численностью 15-20 человек пытаются прорваться вглубь украинских позиций.

Российские оккупанты постепенно продвигаются в районе Бахмута, но еще не окружили город, ведут наступательные операции в районе Авдеевка-Донецка, но обороняются на линии Сватово-Кременная.

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), российская авиация продолжает тактику ракетного террора. В частности, вчера РФ осуществила очередную волну ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Аналитики ISW отмечают, что украинские силы ПВО с помощью предоставленных Западом систем минимизировали попадание высокоточных боеприпасов РФ в цели. Впрочем, небольшой процент российских ракет, которые обходят украинскую ПВО, имеет "значительное влияние" на критическую инфраструктуру.

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По данным аналитиков, оккупационные войска продолжают оборонять свои позиции на линии Сватово-Кременная от украинских атак. В районе Бахмута захватчики имеют постепенное продвижение и ведут наступательные операции в районе Авдеевки-Донецка. Небольшие российские штурмовые группы численностью 15-20 человек пытаются прорваться вглубь украинских позиций.

Тем временем оккупанты продолжают принудительно вывезить украинских детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию под предлогом лечения.

От обстрелов захватчиков страдает деоккупированная часть Херсонской области. В частности, россияне обстреляли более 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра и продолжили наносить удары по Херсону.

Война в Украине: последние новости

Вечером 4 декабря президент Владимир Зеленский сказал, что знает, как сложно нашим воинам в Бахмуте Донецкой области. Глава государства отметил, что украинские воины крепко держат позиции и даже самые сложные направления.

5 декабря российские оккупанты запустили по Украине 70 ракет, силы противовоздушной обороны сбили 60 из них. Есть "прилеты" в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Противник попал в объекты энергетической инфраструктуры.

Вечером 5 декабря Генштаб сообщил, что вражеские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях фронта.

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