По мнению военного эксперта, новое вооружение, которое дали Украине, дает возможность ВСУ дойти до Азовского моря.

С новым вооружением ВСУ способны дойти до Азовского моря и заблокировать россиянам сухопутный коридор в Крым. Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.uа высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Нам передали те позиции, которые мы запрашивали для выполнения одной крупной наступательной операции стратегического наступления. В основном это выход на азовское побережье", - прокомментировал Свитан.

По его словам, союзники по некоторым позициям дали даже больше, чем просила Украина.

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"Допустим, тех же бронемашин дали более 1000, хотя запрашивали около 700. Танков нам дали более 150 - это более половины того, о чем просили", - сказал он.

Как отметил эксперт, Украина подготовила определенное количество войск для выполнения стратегического наступления.

"После выполнения этой задачи произойдет обрушение Запорожского, Херсонского фронта и начнется деокупация Крыма", - заявил он.

Вооружение для Украины: что известно

12 стран-участниц "Рамштайна" пообещали предоставить Украине около 100 танков Leopard.

Вчера издание Spiegel сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц согласился на передачу Украине боевых танков Leopard после многомесячных дискуссий с союзниками.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул на начало переговоров о поставках Украине истребителей F-16.

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