Украинские военные уничтожили СУ-25, а также три ударных российских вертолета КА-52.

За минувшие сутки защитники Украины отбили немало атак российских оккупантов на Донбассе. Кроме этого, наши военные мощно ударили по рашистам и уничтожили немало вражеских "птичек", говорится о самолете и трех вертолетах.

"Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Чаривне в Донецкой области", - сообщил в новой сводке представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Александр Штупун.

Враг несет многочисленные потери, но не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

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Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника. Также она трижды ударила по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

"В то же время наши защитники уничтожили СУ-25, 3 российских ударных вертолета КА-52, 3 БПЛА типа "Орлан", 1 - типа "Мерлин" и 1 БПлА типа "Ланцет". Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов", - говорится в сводке.

Потери РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки ВСУ отправили в ад почти 700 оккупантов. Также стало известно, что вчера наши Воздушные силы уничтожили три вертолета врага за полчаса.

Также сообщалось, что на одном из направлений оккупанты попали в ловушку снайперов. ВСУ накрыли огнем и тех, кто бежал помогать. 24 января в Мариуполе защитники Украины ударили по казарме с 200 оккупантами. Установить количество потерь врага пока не возможно.

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