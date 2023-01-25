За минувшие сутки защитники Украины отбили немало атак российских оккупантов на Донбассе. Кроме этого, наши военные мощно ударили по рашистам и уничтожили немало вражеских "птичек", говорится о самолете и трех вертолетах.
"Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Новобахмутовка, Красногоровка, Марьинка и Чаривне в Донецкой области", - сообщил в новой сводке представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Александр Штупун.
Враг несет многочисленные потери, но не прекращает наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. А на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника. Также она трижды ударила по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.
"В то же время наши защитники уничтожили СУ-25, 3 российских ударных вертолета КА-52, 3 БПЛА типа "Орлан", 1 - типа "Мерлин" и 1 БПлА типа "Ланцет". Артиллеристы и ракетчики поразили пункт управления противника и 9 районов сосредоточения оккупантов", - говорится в сводке.
Потери РФ в Украине
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки ВСУ отправили в ад почти 700 оккупантов. Также стало известно, что вчера наши Воздушные силы уничтожили три вертолета врага за полчаса.
Также сообщалось, что на одном из направлений оккупанты попали в ловушку снайперов. ВСУ накрыли огнем и тех, кто бежал помогать. 24 января в Мариуполе защитники Украины ударили по казарме с 200 оккупантами. Установить количество потерь врага пока не возможно.