Издание отметило, что Путин свирепствовал из-за эффективности этих ракет, потому что его заверили, что российская противоракетная оборона последнего поколения сможет их сбить.

Системы HIMARS, которые используют ВСУ против российских оккупантов, наносят им сокрушительные потери, поэтому интенсивность обстрелов со стороны российской армии упала в разы.

Как пишет Daily Mail, РФ могла потерять за пять месяцев войны против Украины треть своего боеспособного контингента. В частности, два из лучших российских пилота были убиты ракетой HIMARS в Украине, в то время, как руководство РФ рассказывает, что эти системы ничего не изменили на фронте.

По информации издания, 41-летний летчик-истребитель в звании подполковника Максим Потемин был убит в результате обстрела его кортежа высокоточной реактивной артиллерией в Донецке 8 июля. После той же атаки погиб и 54-летний летчик-истребитель, полковник Анатолий Стасюкевич.

Первым о гибели Потемина именно вследствие удара HIMARS заявил его отец Алексей. По словам мужчины, он лишь несколько дней назад узнал, что причиной смерти его сына стали именно эти системы. По мнению Алексея, этот удар украинские войска нанесли при содействии западной разведки.

"Автомобиль моего сына был поражен ракетой HIMARS", – сказал он местным СМИ.

Погибший летчик был женат, имел двоих детей – сына в возрасте 15 лет и дочь 8 лет. Кремль посмертно наградил Потемина орденом Мужества за "самоотверженные подвиги и доблесть", проявленные в войне против Украины.

Что касается Стасюкевича, то он был начальником штаба 1-й гвардейской Барановичской Краснознаменной смешанной авиационной дивизии и военным летчиком в третьем поколении. Полеты выполнял в той же части, что и Потемин. Базировалась часть в Крымске Краснодарского края.

Еще один ликвидированный в Украине ракетой HIMARS – 42-летний подполковник Сергей Михайлов. Он командовал мотострелковым батальоном и был убит в другом месте, чем Потемин и Стасюкевич.

Издание отметило, что ликвидация этой тройки является лишь недавней гибелью российской военной элиты, вызванной HIMARS – высокоточной реактивной артиллерийской системой, переданной Украине США, которая прибыла на поле боя примерно месяц назад.

"Киев применял это оружие для нанесения ударов по российским командным пунктам и складам с боеприпасами в глубоком тылу, которые ранее были недостижимы. Путин свирепствовал из-за эффективности ракет, потому что его заверили, что российская противоракетная оборона последнего поколения сможет их сбить. Но система С-400 практически не защищала от них", - сообщило издание.

В статье отмечается, что украинская армия с помощью HIMARS уничтожила уже десятки составов и командных пунктов оккупантов на Донбассе. По информации издания, за последние несколько недель были уничтожены десятки российских офицеров, среди которых один генерал.

В то же время Россия была вынуждена практически остановить наступление на востоке Украины. Все потому, что главное "оружие" РФ – массированный артиллерийский обстрел – теперь ей не доступно из-за дефицита снарядов после уничтожения складов.

Данные NASA показывают, что количество российской артиллерии, используемой на Донбассе, существенно сократилось за последние две недели. В то же время оккупационные войска достигли очень небольшого территориального завоевания. Это высвободило ВСУ для атак в других местах, особенно на юге под Херсоном, где готовится большое контрнаступление.

Издание также привело данные одного из российских Telegram-каналов, где указано, что суммарные безвозвратные потери регулярных войск, Росгвардии и наемников ЧВК могут достигать 56 500 человек. Если это так, то с начала полномасштабного вторжения в феврале погибли около трети военнослужащих России. В то же время на Западе потери РФ оценивают скромнее. Так, глава вооруженных сил Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия потеряла около 50 тыс. солдат убитыми и ранеными.

Издание отметило, что увеличение потерь безусловно ограничит способность Путина продолжать войну в Украине.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Генштабе заявили, что Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 170 российских оккупантов.

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