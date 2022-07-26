Военный эксперт прогнозирует, что Путин будет пытаться перетянуть конфликт на следующий год, попытаясь заморозить его.

После первого месяца войны кремлевские фантазеры заявили, что украинская армия почти разгромлена. И вот прошло уже 5 месяцев с начала вторжения, а защитники Украины ведут успешные боевые действия против агрессора.

Как рассказал в эфире проекта FreeДом военный эксперт Михаил Самусь, Украина сейчас готовит контрнаступательную операцию на Юге и сдерживает противника на Донбассе.

"В результате можно спрогнозировать, что с военной точки зрения Россия уже не сможет достичь никаких не только стратегических, но и оперативных целей. Тактические успехи у них могут быть, но они будут незначительными. Украинская армия сейчас приближается к тому рубежу, когда она уже будет диктовать повестку дня на поле боя", - отметил Самусь.

Журналисты отмечают, что за 150 дней российской армии удалось захватить лишь один областной центр - Херсон. И то путем предательства местных коллаборантов. На Востоке наступательный потенциал России захлебывается из-за нехватки ресурсов - как человеческих, так и технических.

Россия любыми средствами пытаются вынудить Украину сесть за стол переговоров, как в 2014 году. Чтобы выиграть время и навязать свои условия, но подобного шанса Украина Путину уже не предоставят.

"Путин будет пытаться перетянуть конфликт на следующий год, попытаясь заморозить его. Потому что, очевидно, Россия изо всех сил будет создавать энергетический кризис для того, чтобы в Германии наступил экономический коллапс, потому что экономика базируется на энергетике", - говорит Самусь.

Эксперт прогнозирует, что весной следующего года настанет тот момент, когда Россия будет вынуждена уходить с территории Украины, в том числе из Крыма.

Самусь говорит, что не будет какого-то объявления окончания "специальной военной операции", просто боевые действия будут постепенно переносится на территорию России.

Напомним, россияне по-прежнему сосредоточились на захвате Донбасса. Хотя британская разведка замечает, что сейчас противник ведет маломасштабные наступления с "минимальными" успехами.

24 июля враг совершил ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута, ограничены наземные атаки в Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: