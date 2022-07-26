Кроме этого Черник уверен, что продолжающаяся война не закончится быстро, как предполагают некоторые эксперты и специалисты.

Украину ждет еще одна полномасштабная война с РФ, которая "умогилит московский империализм".

Такое мнение военный эксперт Петр Черник высказал в эфире Радио НВ.

По его прогнозам, новые широкомасштабные боевые действия между Украиной и РФ могут возникнуть как через полгода-год, так и через 5-10 лет.

Помимо этого Черник выразил уверенность, что продолжающаяся война не закончится быстро, как предполагают некоторые эксперты и специалисты.

"У меня нет оптимизма, что эта война закончится быстро. Более того, склонен к концепции, что на осень активная фаза боевых действий стихнет, наступит какая-то настоящая оперативная пауза, потому что сейчас никакой оперативной паузы на самом деле не было, только понижение артиллерийского влияния, однозначно благодаря системам HIMARS. А потом, через какое-то время, полгода-год, трудно сказать, может пять, а то и 10, повторная и конечная русско-украинская война, которая должна умогилить московский империализм как таковой, третьего не дано. Либо мы их, либо они нас", - высказал мнение эксперт.

Как сообщал УНИАН, 24 июля военный эксперт Петр Черник предположил, что российские оккупанты, вероятно, продолжат ракетные обстрелы украинских городов, находящихся в зоне среднего поражения.

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