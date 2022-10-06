На нескольких направлениях украинские бойцы продвинулись до 20 километров вглубь.

ВСУ с начала октября освободили от армии РФ более 400 квадратных километров Херсонской области.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге.

"Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобожденно от оккупантов с начала активных действий в октябре. И мы продвигаемся дальше", - сказала Гуменюк.

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Она подчеркнула, что на нескольких направлениях украинские бойцы продвинулись до 20 километров вглубь. События развиваются невероятно динамично. Оккупанты в гневе обстреливают мирное население из РСЗО.

Ранее Сергей Гайдай объявил о начале освобождения Луганской области.

Контрнаступление ВСУ на юге: что известно

Владимир Зеленский 4 октября сообщил, что защитники Украины освободили на юге ряд населенных пунктов. "Наши бойцы двигаются быстро и мощно", - сказал президент Украины.

Также появилось видео, на котором в селе Давидов Брод Херсонской области подняли украинский флаг.

Снигиревку Николаевской области, по неподтвержденным сведениям, покинули офицеры русской армии.

Разведка Британии рассказала о дилемме, которая преследует рашистов на Херсонщине.