Президент отметил личный состав оперативно-стратегической группировки "Александрия" за создание условий для успешного наступления, за планирование и подготовку активных действий на Херсонщине.

За сутки на Херсонщине от псевдореферендума освобождены от российских оккупантов и стабилизированы три населенных пункта.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в конце 224-го дня войны.

"Кстати, хочу сегодня отметить личный состав оперативно-стратегической группировки "Александрия" за создание условий для успешного наступления, за планирование и подготовку активных действий на Херсонщине. Именно тех наших действий, которые уже дают ощутимый результат. А будет и больше. Только за эти сутки на Херсонщине от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка. Движение продолжается", - отметил глава государства.

Видео дня

Также Зеленский отметил воинов Воздушных сил, которые сегодня сбили шесть беспилотников иранского производства.

"Три беспилотника были сбиты зенитчиками 302-го зенитного ракетного Харьковского полка, а еще три сбили наши летчики-истребители из 204-й Севастопольской бригады тактической авиации. Я благодарю за меткость, ребята!"- подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, ночью 5 октября оккупанты ночью с юга атаковали Украину 12 дронами-камикадзе. Вооруженные силы Украины уничтожили 6 беспилотников. В то же время в Белой Церкви зафиксировано 6 попаданий, пострадал один человек и повреждена инфраструктура.

Справка УНИАН. В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

В последнее время российские оккупанты почти ежедневно атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

По данным объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины, подразделения противовоздушной обороны уничтожают дроны-камикадзе иранского производства вдвое чаще, чем они достигают цели.

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