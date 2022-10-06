Одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом, но разрушений нет, а другая - упала на пустыре.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий рассказал подробности о взрыве двух российских ракет в области.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Сегодня около 6 часов в Шепетовском районе зафиксированы взрывы двух ракет, выпущенных страной-агрессором. Одна из них упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет. Другая - упала упала на пустыре", - написал он.

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По словам Гамалия, предварительно, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окружающих домов. При этом погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

"Также произошла остановка поезда. В результате ракетного удара дерево упало на железнодорожные пути. Движение поезда восстановлено", - добавил глава области.

Как сообщал УНИАН, 6 октября утром оккупанты нанесли удары по Хмельнитской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские оккупанты ударили ракетами по объектам инфраструктуры и жилых домов Запорожья.

В результате вражеских атак в городе возникли пожары. Также разрушению подверглись жилые дома. На месте событий уже работают спасатели.

В результате попаданий жилые дома подверглись значительным разрушениям. "Есть пострадавшие. Спасатели уже достают людей из-под завалов", - сообщили в местной ОВА.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли семь ракетных ударов по многоэтажках.

Позже появилась информация, что в результате вражеской атаки одна женщина погибла, еще одна скончалась в машине скорой помощи. Под завалами домов по меньшей мере находится 5 человек.

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