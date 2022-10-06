Северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, заставляют Кремль отдавать приоритет защите одного района операций в ущерб другому.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области еще не достигло кульминации и сейчас продвигается на Луганщину.

Об этом речь идет в свежем докладе аналитиков американского Института исследования войны (ISW).

Как отметили эксперты, россияне не смогли удержать берега рек Оскол и Северский Донец и использовать их как естественные границы, чтобы предотвратить продвижение украинских сил на уязвимые участки оккупированного Россией востока Украины.

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Местность западной части Луганщины подходит для ведения быстрой маневренной войны, которую украинские силы эффективно использовали в восточной части Харьковской области в начале сентября. Как пишет ISW, в открытых источниках пока нет никаких признаков того, что российские военные существенно укрепились в западной части Луганской области.

Аналитики считают, что северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, заставляют Кремль отдавать приоритет защите одного района операций в ущерб другому. Аналитики ISW пишут, что это потенциально повышает вероятность успеха Украины в обоих районах.

Освобождение Харьковской области

В начале сентября Вооруженные Ссилы Украины пошли в контрнаступление. Уже 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область освобождена.

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