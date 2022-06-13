Уничтожены 22 оккупанта и склад боеприпасов

На юге за сутки Вооруженными силами Украины уничтожено 22 российских захватчика и склад боеприпасов.

Как сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook, противник продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, активных наступательных действий не ведет.

В частности, противостояние преимущественно происходит на уровне артиллерийских дуэлей. Причем, задействована тяжелая ствольная и реактивная артиллерия.

Кроме того, по пригороду Николаева враг продолжает обстрелы 152-х миллиметровым калибром. Разрушая здания, разрывая поля, враг продолжает давить на Николаевщину, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки по территории области.

"Зато с нашей стороны враг испытывает существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем было нанесено 3 мощных удара по вражеским позициям", - сказано в сообщении.

В связи с этим подчеркивается, что попали в скопление противника и склад боеприпасов.

"Подтвержденные потери противника составляют 22 рашиста, 3 танка Т-62, 2 БМП и 3 единицы автомобильной техники", - отмечается в сообщении.

Отдельно сказано, что жители Херсонщины проигнорировали празднование "дня России", даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами. "В своих обычаях рашисты привезли заангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ. Но старания были напрасны – на их недо-празднике охранников с оружием было больше, чем зрителей", - говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что настоящие херсонцы включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные открытки и наносили повсюду патриотические граффити.

"Корабельная группировка противника вновь претерпела количественные изменения, но не изменила задач и угроз. Сейчас за северо-западной частью Черного моря следят 4 ракетных корабля, 1 подводная лодка и 3 больших десантных корабля. 36 крылатых ракет типа "Калибр" снаряжены в направлении всей Украины", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, жители оккупированных Херсона и Каховки в "день России" оставили "поздравления" местным оккупантам и колаборантам.

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