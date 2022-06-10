Один из ликвидированных - генерал ФСБ.

В Херсонской области в ходе удара ВСУ погибли два генерала оккупантов.

Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

По его информации один из ликвидированных - генерал ФСБ, отвечавший за организацию "референдума" по вхождению региона в состав РФ.

"Старая Збурьевка, Херсонская область. Десятки убитых и раненых оккупантов накрытием, в том числе два генерала, один армейский, один - фсбшный, причём тот самый, который отвечал за организацию "референдума" в Херсонской области. Очень вредно организовывать "референдумы" в Херсонской области", - рассказал Арестович.

Напомним, украинская авиация на Херсонщине ударила по опорному пункту и понтонной переправе врагов. По результатам авиаударов и выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач уничтожено 33 оккупанта.

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