Потери армии Российской Федерации в Украине продолжают увеличиваться. С 24 февраля 2022 года украинские защитники ликвидировали уже более 186 тысяч российских солдат.
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника после полномасштабного вторжения России ориентировочно составили:
- личного состава – около 186420 (+690) человек ликвидировано;
- танков ‒ 3675 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 7131 (+1);
- артиллерийских систем – 2837 (+5);
- РСЗО – 539 (+0);
- средства ПВО ‒ 289 (+0);
- самолетов / вертолетов – 308 / 294 (0 / +1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4);
- крылатые ракеты ‒ 911 (+0);
- корабли /катера ‒ 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12);
- специальная техника – 339 (+2).
Ситуация на фронте по состоянию на 23 апреля - что известно
Вооруженные силы Украины за сутки сдержали 58 атак войск РФ на основных участках фронта на востоке Украины. Речь идет о Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, которые не оставляет попыток захватить враг. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
При это авиация Сил обороны в течение суток нанесла восемь ударов по силам сосредоточения личного состава и техники врага на разных участках фронта. Также удалось сбить вражеский вертолет Ми-24 и 4 БПЛА противника.