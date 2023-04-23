За минувше сутки бойцы ВСУ ликвидировали 690 российских оккупантов

Потери армии Российской Федерации в Украине продолжают увеличиваться. С 24 февраля 2022 года украинские защитники ликвидировали уже более 186 тысяч российских солдат.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника после полномасштабного вторжения России ориентировочно составили:

личного состава – около 186420 (+690) человек ликвидировано;

танков ‒ 3675 (+3) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 7131 (+1);

артиллерийских систем – 2837 (+5);

РСЗО – 539 (+0);

средства ПВО ‒ 289 (+0);

самолетов / вертолетов – 308 / 294 (0 / +1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4);

крылатые ракеты ‒ 911 (+0);

корабли /катера ‒ 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12);

специальная техника – 339 (+2).

Ситуация на фронте по состоянию на 23 апреля - что известно

Вооруженные силы Украины за сутки сдержали 58 атак войск РФ на основных участках фронта на востоке Украины. Речь идет о Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, которые не оставляет попыток захватить враг. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Видео дня

При это авиация Сил обороны в течение суток нанесла восемь ударов по силам сосредоточения личного состава и техники врага на разных участках фронта. Также удалось сбить вражеский вертолет Ми-24 и 4 БПЛА противника.

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