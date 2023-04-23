Вражеские БПЛА обнаружили на Николаевщине и Херсонщине.

Со вчерашнего вечера украинские защитники ликвидировали на южном направлении 4 российский дрона-камикадзе и разведывательный дрон. По состоянию на утро воскресенья российские захватчики потеряли в Украине уже более 2400 дронов.

"В течение вечера 22 апреля и утра 23 апреля 2023 года на Николаевщине и Херсонщине воинами мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожены четыре дрона-камикадзе "Ланцет", – информирует служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".

Кроме этого, в Николаевской области украинские военные сбили российский разведывательный беспилотник.

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"23 апреля 2023 года, около 11:50, в Николаевской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский разведывательный БпЛА типа "Мерлин", - говорится в сообщении.

Дроны в войне в Украине - что надо знать

Полномасштабную войну, развязанную Россией против Украины, называют первой полномасштабной войной дронов. Обе стороны используют разведывательные и боевые БПЛА.

Украина также создала свои первые три ударные роты беспилотных летательных аппаратов.

Во время войны с российскими захватчиками Украина также развивает собственное производство дронов. 24 марта Кабинет министров утвердил постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, а президент Владимир Зеленский заявил, что на закупку дронов в этом году будет направлено не менее 20 миллиардов гривен.

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