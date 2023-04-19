От российского танка осталось разве что "воспоминание".

Вооруженные силы Украины во вторник, 19 апреля, отличились оперативной работой и уничтожили очередную российскую "жестянку".

Достижениями армии Украины похвастался мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram. В ролике видно, как "оживленно" пылает танк РФ.

"Есть вещи, на которые можно смотреть вечно. Где-то на Запорожском направлении стало меньше на одну российскую жестянку", - отписал Федоров.

ВСУ отомстили россиянами за "Шахеды" над Украиной

Напомним, что вечером 18 апреля в Запорожские области прогремели взрывы из-за преступных действий российской армии, которая запустила для удара по региону дроны. Вечером глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко уточнил, что враг запустил по области 5 дронов. Также ночью враг атаковал "Шахедами" Одесскую область.

Утром 19 апреля воздушные силы ВСУ сообщили, что для атаки Одесской области россияне применили 12 дронов-камикадзе. Удалось уничтожить 10 аппаратов.

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