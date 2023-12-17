Аналитики отмечают, что украинские силы вели операции на левом берегу Херсонской области.

Российские оккупанты в течение 16 декабря незначительно продвинулись на трех направлениях: возле Бахмута, Авдеевки и Вербового.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), захватчики провели локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 16 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Хромового.

Кроме того, россияне за прошедшие сутки вели наступательные действия вблизи Авдеевки и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что войска РФ продвинулись к западным окраинам промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки.

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Также 16 декабря оккупанты продолжили контратаки на Западе Запорожской области и недавно достигли незначительных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска достигли незначительных успехов к северо-западу от Вербового.

Зато украинские войска продолжали наземные операции на левом берегу Херсонской области 16 декабря. Российские военные блогеры утверждали, что Силы обороны пытались продвинуться к лесным массивам вблизи Крынок (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр). В этом районе продолжаются тяжелые бои.

Война в Украине-последние данные

Как писал УНИАН, за 16 декабря российские войска наступали по нескольким направлениям, применяя и авиацию, чтобы прорвать украинскую оборону.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, а в течение суток по всему фронту произошло 71 боевое столкновение.

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