США не остановятся в предоставлении Украине необходимой помощи для защиты и сдерживания российской агрессии.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что Вооруженные силы Украины перехватили инициативу на поле боя с российскими захватчиками. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-14"), которое проходит в виртуальном формате.

"Украинский народ продемонстрировал прочную стойкость перед лицом большой жестокости. Украинские силы продолжают воевать отважно для защиты своих сограждан и своей страны. Контрнаступление Украины знаменует ключевой момент в этой трагической войне. Вооруженные силы Украины перехватили инициативу для восстановления контроля над своей суверенной территорией, но российская агрессия против Украины породила крайне взрывоопасную ситуацию", - сказал Остин.

В частности, по словам министра обороны США, война президента Российской Федерации Владимира Путина против Украины продолжает создавать ужасные и кровавые последствия.

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При этом, участники Контактной группы продолжают снабжать Украину критически необходимыми способностями, в том числе системами противовоздушной обороны и боеприпасами. "Мы не собираемся отступать", - подчеркнул Остин.

Он подчеркнул, что участники заседания в формате "Рамштайн" продолжат прилагать усилия для предоставления Украине необходимой поддержки. "Мы продолжим проводить учения, оказывать технику и поддержку для Вооруженных сил Украины с целью построения способных и профессиональных украинских войск, которые смогут защищаться сейчас и сдерживать агрессию в будущем", - сказал Остин.

Как сказал министр обороны США, контактная группа никогда не уклонялась от возникающих вызовов. "Это чрезвычайно важный момент в истории этой войны и этого века. Соединенные Штаты будут выступать на стороне Украины столько, сколько будет необходимо, и так же эта контактная группа", - сказал Остин.

Помощь от США - главное

7 июля в США объявили о новом пакете помощи безопасности для Украины на общую сумму 800 миллионов долларов. Этот пакет содержит чрезвычайно важную помощь по безопасности - оружие и оборудование со складов Министерства обороны США.

В частности, речь идет также об усовершенствованных обычных боеприпасах двойного назначения ( DPICM) - высокоэффективных и надежных артиллерийских средствах для поражения площадных целей, которые США ранее не предоставляли Украине.

Кроме того, этот пакет помощи содержит дополнительные высокоточные авиационные боеприпасы, реактивные системы залпового огня, 155-мм гаубицы и 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства ПВО, противовоздушные и противотанковые ракеты и снаряды, боевые машины Брэдли и Страйкер, а также другое оборудование.

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