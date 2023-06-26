Украина должна получить дополнительные боевые машины пехоты Bradley и бронированные машины Stryker.

США 27 июня должны объявить о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около $500 млн.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника. Новая помощь будет предусматривать предоставление Украине дополнительных боевых машин пехоты Bradley и бронированных машин Stryker. Эта техника будет передана Украине из запасов Министерства обороны США в соответствии с полномочиями президента Джо Байдена.

Как отмечает телеканал, Украина потеряла несколько бронированных видов техники в первые дни контрнаступления, которое, по убеждению должностных лиц США, было начато в начале июня.

Видео дня

На минувшей неделе американские и западные чиновники говорили, что украинское контрнаступление пока не оправдывает ожиданий, а российские оборонительные линии хорошо укреплены.

Предыдущий пакет помощи США, объявленный в начале июня, оценивался на уровне $325 млн и включал новые системы противовоздушной обороны и ракетные системы для Украины.

США уже предоставили Украине помощи по безопасности на сумму более $39 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

Помощь США Украине

13 июня 2023 г. США объявили о выделении Украине нового пакета дополнительной военной помощи на сумму $325 млн. В него вошли боеприпасы для систем NASAMS и HIMARS, а также БМП Bradley.

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