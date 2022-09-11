Открытки адресованы россиянам и "мобилизованным" оккупантам из "ЛДНР", которые хотят сдаться в плен.

Вооруженные силы Украины запускают снаряды с инструкциями по сдаче в плен для российских оккупантов и "мобиков" из "ЛДНР" перед началом наступления.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

В каждом снаряде находится полторы тысячи единиц открыток с напоминаниями для оккупантов о том, что Украина скоро вернет свою землю, а у них есть шанс сложить оружие и выжить.

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Агитационные снаряды выпускают в разных направлениях, чтобы больше захватчиков смогли получили инструкции по сдаче в плен.

По словам Маляр, эти листовки являются одним из эффективных способов информационной работы с врагом перед контрнаступлением на местности, где нет интернета.

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ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

На юге украинские силы продолжают медленно уничтожать логистические пути врага, обеспечивающих жизнедеятельность группировки ВС РФ на Херсонщине.

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