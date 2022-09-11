Вооруженные силы Украины запускают снаряды с инструкциями по сдаче в плен для российских оккупантов и "мобиков" из "ЛДНР" перед началом наступления.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.
В каждом снаряде находится полторы тысячи единиц открыток с напоминаниями для оккупантов о том, что Украина скоро вернет свою землю, а у них есть шанс сложить оружие и выжить.
Агитационные снаряды выпускают в разных направлениях, чтобы больше захватчиков смогли получили инструкции по сдаче в плен.
По словам Маляр, эти листовки являются одним из эффективных способов информационной работы с врагом перед контрнаступлением на местности, где нет интернета.
Война в Украине: актуальные данные
ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.
Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.
На юге украинские силы продолжают медленно уничтожать логистические пути врага, обеспечивающих жизнедеятельность группировки ВС РФ на Херсонщине.