Враг получил жесткий отпор и отступил

На юге враг пытался провести разведку боем, получил жесткий отпор и отступил.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13.00.

Он отметил, что подразделения оккупационных войск, пытаются привлечь резервы, надеясь перехватить инициативу.

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"Ракетно-артиллерийским огнем при поддержке тактической и армейской авиации враг пытается повлиять на темп продвижения наших войск. Под утро, силами до взвода на боевых машинах пехоты и десанта, пытался провести разведку боем с целью выявления наших позиций", - сообщил Назаров.

Однако, по его словам, враг получил жесткий отпор, потерял до 50% личного состава и две боевые машины пехоты, после чего отступил.

В течение ночи оккупанты нанесли 4 авиационных и 3 ракетных удара по позициям ВСУ и по объектам гражданской инфраструктуры.

Назаров напомнил, что, в частности, ракетами наземного базирования "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" из временно оккупированного Крыма нанесены удары по Вознесенскому и Николаевскому районам. Ближе к утру, с направления Азовского моря вражеской стратегической авиацией атакована Березнеговская община, где в результате попадания ракет Х-22 разрушено 2 жилых дома, пострадали пять человек.

Также ракетным ударам подвергся Николаев и др.

Как писал УНИАН, в конце августа ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге. С начала недели защитники активно наступают и в Харьковской области.

С 1 сентября ВСУ, по словам президента Владимира Зеленского, уволили около двух тысяч квадратных километров территории.

На юге украинские силы продолжают медленно уничтожать логистические пути врага, обеспечивающих жизнедеятельность группировки ВС РФ на Херсонщине.

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