Если россиянам не удается продвинуться вглубь украинской обороны на одном направлении, тогда они переходят в штурм на другом.

Оккупанты пытаются растягивать силы и средства ВСУ на фронте. Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сказал в эфире информационного марафона.

В частности, у него спросили, почему российские захватчики переориентируют скопление сил с Торецкого направления на Времовское и Купянское.

"Враг, конечно же, пытается растягивать силы и средства наших Сил обороны... И конечно, чтобы атаковать на разных направлениях. То есть, на одном он перегруппировался, провел активные боевые действия и видит, что у него не получается продвигаться вглубь территории нашей обороны, и враг тогда пытается на другом направлении проводить активные штурмы и боевые действия", - сказал Волошин.

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Спикер отметил, что оккупанты такие действия поддерживают активными артиллерийскими и минометными обстрелами. Он добавил, что ВСУ донимает российская авиация, которая прикрывает действия пехоты.

Также у него попросили прокомментировать слова, что ВСУ имеют шансы вытеснить россиян из Часового Яра.

"Надеемся на то, что мы дожмем врага и Силы обороны не дадут ему продвинуться дальше, чем есть. Сейчас враг разрушил микрорайон "канал" и пытается там проводить активные боевые действия. Конечно же, Силы обороны смогут, и в первую очередь, будут вытеснять врага как только будет возможность, и в частности, с того места, где он сейчас находится, и чем дальше от окрестностей Часового Яра, ведь враг на том направлении не оставляет попыток, активно проводит как штурмовые действия, так и обстрелы", - сказал Волошин.

Война в Украине: новости

Российские захватчики за прошедшие сутки больше всего шли на штурм на Покровском направлении. В частности, Силам обороны Украины удалось отбить 40 российских штурмов на этом направлении.

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