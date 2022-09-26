На Южнобугском направлении от артиллерийского огня врага пострадали более 35 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии соприкосновения.

В течение суток украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районах 8 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

"В течение суток украинские воины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка", - отметили в Генштабе.

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Сообщается, что в течении текущих суток оккупанты нанесли два ракетных и четыре авиационных удара, осуществили более 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также враг задействовал ударные беспилотники в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

"От огневого воздействия оккупантов пострадало 12 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев и Очаков", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. На других направлениях оккупанты осуществляли обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии. На Южнобугском направлении от артиллерийского огня пострадали более 35 населенных пунктов, расположенных неподалеку линии соприкосновения.

Война в Украине: как ВСУ дают рашистам "по зубам"

Утром 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Оккупанты захватили некоторые мирные города и убивают украинцев. Однако Вооруженные силы нашей страны каждый день дают врагу понять, что здесь не рады рашистам. Так, в ночь на 26 сентября Зеленский рассказал о успехах на нескольких направлениях фронта, а после этого стало известно о новых потерях РФ на юге Украины.

Кроме этого, ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Херсоне и поразили пункты управления РФ в Украине. Генштаб раскрыл потери России в Украине за сутки и сообщил, что в аду солидное пополнение, ведь защитники нашей страны "отминусовали" 500 рашистов.

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