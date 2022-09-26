Он подчеркнул, что события в России никак не повлияют на задачу Украины завоевать свободу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас на многих участках фронта происходят жесткие боевые действия и на нескольких направлениях ВСУ имеют положительные результаты.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении.

"Жесткие боевые действия происходят на многих участках фронта общей длиной более 2000 километров. Это Донбасс, это наша Харьковщина, Херсонщина, а также Николаевская и Запорожская области. На нескольких направлениях имеем положительные результаты", - отметил он.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги планировало государство-террорист-политические или военные – задачи нашего государства, задачи Украины, не могут измениться.

"Мы воюем за жизнь и свободу для всех украинцев", - подчеркнул он.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Владимир Зеленский заявил, что с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины в сентябре от оккупантов уже освобождены около 9 тысяч квадратных километров территории нашей страны, около 400 населенных пунктов.

По словам главы государства, такой ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что украинцы на временно оккупированной территории помогают центральной власти.

А ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ проводили наступательную операцию силами, которых было гораздо меньше, чем у российских захватчиков.

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