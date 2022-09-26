Нашей авиацией по врагу нанесено 9 ударов.

За минувшие сутки украинские воины уничтожили на юге 43 оккупанта и пять вражеских складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, Калиновке и на Кинбурнской Косе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Оперативное командование "Юг".

"Подтверждено, что вражеская армия ослабела на 43 рашиста, 3 танка, самоходную артустановку и 9 единиц авто-бронетехники. Уничтожено пять складов боеприпасов в Безымянном, Терновых Подах, в Калиновке и на Кинбурнской Косе", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что нашей авиацией по врагу нанесено 9 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 310 огневых задач, в рамках которых отработаны удары по району сосредоточения вражеского вооружения и техники на Бериславщине, усилен огневой контроль Антоновского моста, исключена возможность использования альтернативного движения на переправе в районе Новой Каховки.

Между тем, корабельная группировка вражеского флота в Черном море – без изменений района маневрирования, состава, задач и угроз. В ОК "Юг" сообщили, что те самые 4 носителя 28 "Калибр" наготове для нанесения ударов по всей территории Украины.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал УНИАН, 25 сентября около 17 часов подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит вражеский штурмовик Су-25, который атаковал наши войска на Херсонщине.

Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту, который тоже был успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады.

Кроме того, подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил также сбиты два беспилотника-камикадзе Shahed-136 на Николаевщине и Одесщине.

Ранее начальник объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что у россиян в последнее время есть проблемы с военной активностью.

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