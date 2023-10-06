По данным аналитиков, атака была организована с территории РФ.

Российские оккупанты усилили интенсивность боевых действий на линии Купянск-Сватово-Кременная, но не добились подтвержденных территориальных завоеваний.

Об этом говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что по данным украинского Генштаба, ВСУ отразили ограниченную российскую атаку к северу от Зибино Харьковской области (в 3 км к югу от украинско-российской границы). "Вероятно, это был трансграничный рейд, инициированный с территории РФ", - считают эксперты.

В отчете также говорится, что российский военкор сообщил будто бы оккупанты захватили новые позиции возле Макеевки, но ISW не увидел подтверждения этому. При этом ВСУ продолжили ограниченные наступательные операции в районе Кременной.

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Кроме того, как указали аналитики, украинские силы провели наступательные операции возле Бахмута и продвинулись. А вот российские оккупанты продвинуться на этом направлении не смогли

Также российские войска вели наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк, но успеха не добились.

Война в Украине: новости

За сутки украинские военные успешно атаковали российские позиции, ударив по скоплению оккупантов и их техники. В результате уничтожено много российской артиллерии и другой техники и вооружения. Кроме того, за сутки украинская авиация нанесла удары по вооружению и военной технике. Разбиты 7 ЗРК противника.

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