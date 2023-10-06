В частности, поражен узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелая огнеметная система, РЛС и станция РЭБ.

В течение минувших суток украинские военные совершили очередные успешные атаки на российские позиции, ударив по скоплению оккупантов и их техники. В результате удалось уничтожить много российской артиллерии и другой техники и вооружения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, ракетные войска поразили узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелую огнеметную систему, 9 артиллерийских средств, склад горюче-смазочных материалов, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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В Генштабе напомнили, что кремлевские террористические войска, 5 октября, цинично нанесли ракетный удар по гражданскому объекту в селе Гроза Купянского района Харьковской области. В результате прицельного попадания погибло более 50 гражданских.

Всего в течение суток россияне нанесли три ракетных и 65 авиационных удара, а также совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам.

Кроме того, РФ атаковала Украину 29 ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления, 24 из которых были уничтожены противовоздушной обороной. В результате атаки разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки авиационным обстрелам подверглись десятки населенных пунктов, а под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Война в Украине: Новости

5 октября российские захватчики осуществили прицельный удар по кафе и магазину в селе Гроза в Купянском районе Харьковской области. Во время атаки там находилось около 60 человек, которые пришли на поминки по военному.

Сейчас известно о 51 погибшем в результате циничной атаки россиян, среди них 6-летний ребенок. Три человека считаются пропавшими без вести.

Утром сегодня, 6 октября, россияне нанесли очередные удары по Харькову. Вражеская атака пришлась на центральную часть города.

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