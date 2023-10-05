Партизаны разведали оборонительные сооружения оккупантов в Крыму и указали на важный нюанс

Партизаны разведали оборонительные сооружения оккупантов в Крыму и показали фото и видео. Как сообщают агенты АТЕШ, они разведали укрепления недалеко от Феодосии по трассе Е97 в сторону Керчи.

Как отмечают партизаны, с южной стороны дороги размещена линия зубов дракона, а также копают окопы.

С северной стороны оборона делится на две линии - первая состоит из одних окопов, а вторая, которая размещена через 5 км в сторону Керчи, состоит из окопов, зубов дракона, противотанковых ежей, а также колючей проволоки.

При этом линии хорошо охраняются военнослужащими рф, также имеются две вышки с караульными.

В то же время партизаны указали на одну интересную особенность обороны.

"Оборону они держать собираются крепко, только есть один нюанс, все оборонительные сооружения направлены в сторону Керчи. Они настолько не уверенны в своих силах, что готовятся к нападению даже оттуда", - отмечают в АТЕШ.

Партизаны продолжают разведку в Крыму

Ранее партизаны нашли секретный склад РФ возле Симферополя, оборудованный на заброшенной овощебазе. Также партизаны нашли ремонтную базу в Крыму. Оккупанты разместили ее на территории заброшенной фермы в селе Светлое Джанкойского района.

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