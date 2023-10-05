На Лимано-Купянском направлении россияне держат более 110 тыс. личного состава, а на Бахмутском - 51 тыс. солдат.

На Лимано-Купянском направлении ситуация более тяжелая и динамичная, чем на Бахмутском. Об этом начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона "Единые новости".

По его словам, на Бахмутском направлении в районе железной дороги продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины пытаются отбросить врага и закрепиться на достигнутых рубежах.

"Противник продолжает обстреливать наши позиции из разных видов артиллерии-ствольной и реактивной. 489 обстрелов было зафиксировано за сутки из различных типов вооружения, включая танки, минометы, СПГ, РПГ, а также стрелковое оружие, 6 раз враг применял авиацию. Произошло 10 боевых столкновений, безуспешных для оккупанта", - сказал Евлаш.

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"Нам удалось ликвидировать 178 врагов и уничтожить ряд вражеской техники противника, среди которых МТ-ЛБ, три установки Мста-Б, один "ГРАД", одна Мста-С, две пушки Д-20 и еще 4 Д-30. Удалось уничтожить вражеские Уралы и другие машины тяжелой техники, которые могла перевозить тяжелые грузы, шесть складов с боеприпасами и четыре FPV-дрона", - подчеркнул Евлаш.

Кроме того, по его словам, самая тяжелая ситуация на Лимано-Купянском направлении, который является более динамичным.

"Противник очень интенсивно использует свои новые штурмовики Су-35, которые могут стрелять как по воздушным, так и наземным целям. Преимущественно они заходят парами. Также враг использует вертолеты Ка-52, использует Су-25, иногда парами заходят Ми-8, но интенсивность штурмовых действий повысилась", - сказал Евлаш.

За минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 8 боевых столкновений. Также противник выбрал новый населенный пункт для атак - Макеевка.

"Мы отбиваем атаки противника. Наносим ему огневое поражение по технике, и например, по танкам. За минувшие сутки мы уничтожили 13 единиц вооружения и военной техники и 122 оккупанты были ликвидированы, убиты и ранены. Удалось уничтожить два танка Т-72, 5 боевых бронированных машин - МТ-ЛБ, БТРы, БМД и другие образцы вооружения. Еще удалось уничтожить две машины Урал и УАЗ", - сообщил Евлаш.

Также украинские силы поразили российскую станцию радиоэлектронной борьбы " Борисоглебск "и повредили многовартийную радиолокационную станцию"Зоопарк".

Евлаш напомнил, что на Лимано-Купянском направлении сосредоточено более 110 тыс. личного состава российских захватчиков, также 1085 их танков, почти 2 тыс. боевых бронированных машин, более 700 единиц артиллерийских систем и еще почти полтысячи реактивных систем залпового огня.

В то же время, на Бахмутском направлении оккупанты держат 51 тыс. личного состава, 211 танков, тысячу боевых бронированных машин, 110 артиллерийских систем и еще 100 реактивных систем залпового огня.

Война в Украине: новости

Вчера СБУ сообщила об уничтожении вражеского комплекса противовоздушной обороны С-400 "Триумф" в Белгородской области в РФ. Дроны спецслужбы атаковали "Триумф" ночью 4 октября. Один такой комплекс стоит примерно $1,2 млрд.

Сегодня в Генштабе сообщили, что авиация и ракетные войска в сутки нанесли удары по 16 местам сосредоточения сил оккупантов, также в числе пораженных объектов пункт управления врага, артиллерийские средства и склад боеприпасов.

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