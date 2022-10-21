Российские пропагандисты утверждали, что наемники ЧВК "Вагнера" якобы продвинулись у южных окраин Бахмута.

Российские оккупанты имитируют захват Бахмута, чтобы выглядеть "победителями" хотя бы на одном направлении. На фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины, рашистам приходится "выжимать" мнимые успехи.

Об этом в новом отчете сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, 20 октября рашисты продолжили нанесение наземных ударов в Донецкой области. В Генштабе Украины отмечали, что ВСУ отражали атаки оккупантов в районе Бахмута: к северо-востоку от города в районе Бахмутского, а также к юго-западу от населенного пункта, в районе Опытного.

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Однако российские пропагандисты утверждали, что наемники ЧВК "Вагнера" якобы продвинулись у южных окраин Бахмута. Также блогеры-рашисты и так называемые "военкоры" пытались выдать за правду то, что украинские ударные группы якобы могли передислоцироваться на бахмутском направлении, чтобы "сдержать наступление "Вагнера". Помимо этого, пропагандисты утверждали, что оккупанты якобы впервые за пять дней смогли добиться "минимального успеха" в Соледаре, который находится в 12 километрах от Бахмута.

"ISW не может самостоятельно проверить эти заявления России. Российское издание РИА опубликовало карту 20 октября, показывающую контроль Украины над большей частью Бахмута, несмотря на неоднократные заявления многочисленных российских источников о том, что российские силы действуют в самом Бахмуте, подтверждая оценку ISW о том, что российские силы, вероятно, фальсифицируют заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы изобразить себя победителями по крайней мере в одном секторе на фоне продолжающихся потерь на северо-востоке и юге Украины", - резюмировали аналитики.

Ситуация в Бахмуте: что известно

15 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Донбассе сохраняется очень тяжелая ситуация. Однако тяжелее всего именно на Бахмутском направлении.

Как сообщал УНИАН, 20 октября председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко прокомментировал ситуацию в Бахмуте и вокруг него:

"Вокруг Бахмута ситуация остается крайне напряженной. Враг пройти позиции не может. Где-то у него были определенные продвижения, но он на предыдущие позиции был отброшен по состоянию на сегодня. Многочисленные потери врага фиксируются фактически ежедневно".

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