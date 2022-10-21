Запланированный российским командованием подрыв Каховской дамбы ситуацию для РФ на юге не изменит.

Российские войска уже готовятся к отступлению из Херсона, для обороны рубежей привлекли потрепанные части десантников.

Об этом в эфире FREEDOM рассказал военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

"На правом берегу видно попытки российских войск, чтобы как-нибудь дотянуть ситуацию до зимы. Там сейчас оборону удерживают десантники, которых собрали с левого берега. Это боеспособные группировки ВС РФ, хоть и были потрепаны в боях", - сказал эксперт.

По его мнению, роль этого десанта в районе севернее и западнее Берислава - удерживать наступление украинских войск до момента одхода максимальной группы войск на левый берег Херсона.

"Они максимально пытаются сдержать наступление украинских сил, удерживать рубежи, чтобы оккупанты смогли вывезти имущество награбленное, свои семьи. Это уже очевидно: они начинают отход, а десантники их прикрывают", - объяснил Мусиенко.

В целом, ситуация для российских войск там неблагоприятная. Поэтому шансы по темпам у ВСУ есть, подчеркнул он.

Вместе с тем со стороны врага наблюдается все меньше артиллерийского огня, потому что у россиян иссякают запасы, чтобы поддерживать огневой вал.

Мусиенко также добавил, что запланированный российским командованием подрыв Каховской дамбы ситуацию для РФ на юге не изменит.

"Не будет какого-то эффекта цунами. Подтопление некоторых населенных пунктов и, возможно, некоторых улиц. Но подрыв ГЭС не будет той катастрофой, которую планируют сделать россияне. Они думают: вы подойдете - мы подорвем и вас смоем. Но судя по оценкам наших специалистов, вряд ли такое произойдет", - уточнил Мусиенко.

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине.

Непростое положение врага и на юге. На Херсонском направлении ВСУ держат под огневым контролем все контрольные логистические пути оккупантов. В ночь на 21 октября прогремели новые взрывы на Антоновском мосту; оккупанты продолжают свою "эвакуацию" на левый берег Днепра.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

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