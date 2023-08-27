Оккупанты построили настоящие инженерные укрепления с хорошо разрытыми подземными ходами, на определенных участках территории было начислено до 10 тысяч минно-взрывных полей.

Офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Полищук, подразделение которого принимало участие в прорыве в село Роботино Запорожской области, рассказал, насколько сильной была эшелонированная оборона врага на этом направлении, как плотно российские оккупанты заминировали всю территорию и насколько трудно было преодолевать укрепления.

В эфире информационного телемарафона офицер 47-й ОМБР заметил, что противник тщательно готовился к наступлению Сил обороны, поскольку враг "так же проводит доразведку постоянно и знал, что на этом направлении будет контрнаступление".

Российские оккупанты построили настоящие инженерные укрепления и плотно заминировали всю окружающую территорию. "Если брать общие инженерные сооружения, это были не просто траншеи, а были сильно укрепленные районы и хорошо разрытые подземные ходы. Если брать минно-взрывные заграждения, то на определенных участках, было начислено до 10 тысяч минно-взрывных полей. То есть, это были и противотанковые, и противопехотные средства. Они имели как рядность, так и были хаотично разбросаны по всей местности", - акцентировал Полищук.

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Во время прорыва в село Роботино, украинские защитники приложили максимальные усилия, чтобы обезопасить от обстрелов местных жителей, которые оставались в населенном пункте, а также иметь возможность оперативно вывезти людей из зоны боев.

"Нам постоянно нужно было проводить доразведку из БПЛА для того, чтобы понимать где они находятся. Понимать, в какие районы мы можем вести огонь, а в какие районы не можем, чтобы не попасть в их укрытия и дома. А также, чтобы потом оттуда их забрать. Мы внимательно за ними наблюдали, смотрели как они ходят, где они размещаются и ночуют, чтобы потом встретиться с ними и эвакуировать", - подчеркнул Полищук.

Офицер 47-й ОМБР напомнил, что вывозили местных жителей с помощью бронемашин "Брэдли". "Это, я считаю, самая безопасная машина, которая выдерживает выстрелы из РПГ и подрывы на минно-взрывных полях. Когда мы встретились с людьми, у нас были буквально секунды, чтобы забрать их из этого района, поскольку там продолжаются сплошные обстрелы", - отметил военный.

Освобождение Роботино: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня в Силах обороны Таврического направления сообщили о продвижении в районах Урожайного и Роботино, а также успехах на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Также Силы обороны продвигаются в направлении Новопрокоповки, Малой Токмачки и Камышеватого.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете несколько дней назад отмечали, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции возле Роботино и продвинулись вперед.

Как сообщалось ранее, 22 августа бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ подтвердили, что с боями вошли в село Роботино и начали эвакуацию местных жителей на безопасные территории.

Ко Дню Государственного флага украинские защитники подняли государственный флаг с подписью Главнокомандующего ВСУ Залужного на разрушенном российскими оккупантами здании школы.

Эксперт Александр Коваленко отмечает, что этот поселок считался самой большой преградой в продвижении в сторону Токмака, поэтому прорыв в этот населенный пункт открывает для ВСУ совсем другие перспективы.

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