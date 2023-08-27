Александр Штупун рассказал о прогрессе, которого достигли ВСУ после прорыва в Работино.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявляет, что Вооруженные силы Украины продвигаются в направлении Новопрокоповки, Малой Токмачки и Камышоватого.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о прогрессе Вооруженных сил Украины на Таврическом направлении.

Штупун отметил, что несмотря на тяжелые боевые условия украинские войска продвигались в районах Урожайного, Работиного и имели успехи на Мелитопольском и Бердянском направлениях, возле Старомайорского.

Видео дня

"И в настоящее время наши войска продвигаются в направлении Новопрокоповки - это возле Работиного, и в направлениях Малая Токмачка, Камышоватое", - сообщил он.

Также на вопрос, на каких участках фронта в зоне их ответственности продолжаются активные боевые действия, Штупун отметил, что враг пытается давить на Силы обороны Украины на Авдеевском и Марьинском направлениях, но у него ничего не получается. Кроме того, оккупанты пытаются "латать свои дыры" возле Работиного.

Штупун также сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ захватили в плен 17 российских захватчиков. "Определенные структуры с ними работают... я думаю, они расскажут много интересного нам", - сказал он.

На вопрос о переброске захватчиками дополнительных ресурсов на Таврическое направление, Штупун рассказал, что враг несколько усилил авиационную составляющую - возросло количество авиационных ударов. "Но это свидетельствует только о том, что другие огневые средства уже не могут удержать продвижение наших войск", - отметил спикер.

Он также указал, что оккупанты на юге за сутки теряют около 100 человек, и это не считая раненых и пленных. "За прошедшие сутки 305 человек они потеряли в целом. То есть с ранеными и безвозвратными", - сказал Штупун.

Кроме того, за прошедшие сутки силы обороны Таврического направления уничтожили 32 единицы вражеской техники. Речь идет о двух танках, восьми боевых бронированных машинах, пяти артиллерийских системах, двух реактивных системах залпового огня, четырех беспилотниках, 10 автомобилях и 11 складах с боеприпасами.

ВСУ продолжили контрнаступление возле Работино

Как сообщал УНИАН, ранее Институт изучения войны (ISW) отметил, что 25 августа Вооруженные Силы Украины продолжили контрнаступательные операции возле Работино на Западе Запорожской области и продвинулись вперед.

Сегодня, 27 августа, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, чего ожидать на южном фронте. Он спрогнозировал, что там грядут "чрезвычайно изнурительные бои", а также привел пример, что в район Работино "все больше перебрасывается десантно-штурмовых подразделений, российский спецназ".

Вас также могут заинтересовать новости: