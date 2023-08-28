В течение суток произошло 34 боевых столкновения.

Российские оккупанты в течение суток пытались наступать на трех направлениях-Лиманском, Бахмутском и Марьинском, но получили отпор от сил обороны. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в течение суток произошло 34 боевых столкновения.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области, а на Бахмутском направлении тщетно пытался продвинуться в районе Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов на Лиманском направлении и 15 – на Бахмутском.

Кроме того, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области, артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Гостре, Марьинка, Катериновка, Прасковеевка, Новомихайловка.

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На других направлениях противник также продолжал терроризировать обстрелами и авиаударами.

В частности, на Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Окипа Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надии и Твердохлебово Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись шесть населенных пунктов. Харьковской области.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали пять населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Работиного и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов. На Херсонском направлении враг нанес авиаудары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов.

"В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке Генштаба.

Ситуация на восточном фронте

Ранее сообщалось, что на Лимано-Купянском направлении террористическое войско россиян насчитывает более 100 тысяч захватчиков. На этом направлении сейчас продолжается оборонительная операция. Россияне здесь значительно увеличили количество своих обстрелов.

По данным Института изучения войны, последние недели российские войска проводили локальные наступательные операции на северо-восток от Купянска. Однако, по данным аналитиков, российские террористы не добились каких-либо подтвержденных успехов.

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