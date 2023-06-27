Глава Минобороны Британии оценил продвижение, которое ВСУ продемонстрировали за первый месяц лета.

Глава Министерства обороны Британии оценил "летнюю кампанию" ВСУ и сообщил, что наша армия фактически унизила РФ, ведь отвоевали за это время больше территорий, чем захватили россияне во время зимнего наступления.

Об этом чиновник высказался в рамках своего выступления перед парламентом Британии 26 июня. Он заявил, что за лето Украина отвоевала 300 квадратных километров своей земли.

"В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров. Это больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление", - указал он.

ВСУ на этой неделе освободили Ровнополь от оккупантов

Напомним, что 26 июня Минобороны Украины официально подтвердило, что ВСУ в рамках боев с россиянами деоккупировали село Ровнополь (находится на границе Донецкой и Запорожской областей).

Как прокомментировал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, село было окружено минами, а местная инфраструктура была полностью уничтожена из-за обстрелов РФ.

По словам заместителя главы Минобороны Анны Маляр, по состоянию на 26 июня ВСУ удалось освободить от врагов 130 кв. км. территорий на востоке и юге Украины.

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