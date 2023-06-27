Также бойцы продолжают сдерживать наступление россиян на отдельных участках фронта.

Украинские защитники успешно наступают на нескольких направлениях фронта на юге и востоке - Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

"На направлениях Новодаровка - Приютное, Новоданиловка - Роботино украинские военные имели успех, продолжают огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. Также Силы обороны ведут наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское, Курдюмовка, Северное, имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Потери России в Украине на 27 июня - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России в Украине с момента широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 226 тысяч 170 человек личного состава. Только прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще не менее 590 российских захватчиков.

Также Россия потеряла на поле боя в Украине: танков - 4036, боевых бронированных машин - 7834, артиллерийских систем - 4083, РСЗО - 626, средства ПВО - 386, самолетов - 314, вертолетов - 308.

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