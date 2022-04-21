За минувшие сутки от обстрелов захватчиков на Харьковщине пострадали пять гражданских лиц.
"Горячо" на Изюмщине, постоянно идут бои, противники несут значительные потери, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
"В эти сутки российские оккупационные войска снова обстреливали районы Харькова из реактивных систем залпового огня, было около 15 обстрелов. Огонь артиллерии попадал в районах Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области - в Дергачах, Золочевском направлении, Чугуевском районе", - сообщил Синєгубов.
Он добавил, что в результате обстрелов пострадали пять гражданских: трое - в Харькове, двое - в Чугуевском районе.
Синегубов призвал жителей без крайней нужды не выходить из укрытия.
"Наши Вооруженные силы работают, защищают Харьков и область, держат позиции. В Изюмском районе горячо, идут постоянные бои. Враг испытывает наши оборонительные позиции, но ВСУ удерживают их, нанося оккупантам значительные потери", - отметил председатель ОВА.
Напомним, Россия рано утром 24 февраля ворвалась в Украину.
Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, наносил удары по населенным пунктам, которые находятся в Харьковской области.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 18 апреля сообщил, что враг пытался прорвать оборону нашей страны почти по всей линии фронта Харьковской, Донецкой и Луганской областей.