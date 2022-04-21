В Харьковской области защитники Украины держат позиции, отметил глава Харьковской ОВА.

За минувшие сутки от обстрелов захватчиков на Харьковщине пострадали пять гражданских лиц.

"Горячо" на Изюмщине, постоянно идут бои, противники несут значительные потери, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

"В эти сутки российские оккупационные войска снова обстреливали районы Харькова из реактивных систем залпового огня, было около 15 обстрелов. Огонь артиллерии попадал в районах Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области - в Дергачах, Золочевском направлении, Чугуевском районе", - сообщил Синєгубов.

Он добавил, что в результате обстрелов пострадали пять гражданских: трое - в Харькове, двое - в Чугуевском районе.

Синегубов призвал жителей без крайней нужды не выходить из укрытия.

"Наши Вооруженные силы работают, защищают Харьков и область, держат позиции. В Изюмском районе горячо, идут постоянные бои. Враг испытывает наши оборонительные позиции, но ВСУ удерживают их, нанося оккупантам значительные потери", - отметил председатель ОВА.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля ворвалась в Украину.

Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, наносил удары по населенным пунктам, которые находятся в Харьковской области.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 18 апреля сообщил, что враг пытался прорвать оборону нашей страны почти по всей линии фронта Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: