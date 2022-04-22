Очередные зверства российские оккупанты устроили на Изюмщине.

В Харьковской области нашли трупы двух замученных мирных жителей. Оккупанты издевались над мужчиной и женщиной, а затем сожгли их тела.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Очередные зверства российские оккупанты устроили на Изюмщине. 22 апреля 2022 года после освобождения села Гусаровки от российских захватчиков в подвальном помещении одного из домов были обнаружены трупы двух человек - мужчины и женщины

"При процессуальном руководстве прокуроров Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что во время оккупации российские военнослужащие пытали мужчину и женщину. После этого оккупанты сожгли их тела. Правоохранители ведут досудебное расследование.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Харьковщине россияне изолируют захваченные населенные пункты и расстреливают волонтеров.

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