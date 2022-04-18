По словам Данилова, оккупантом удалось "пройти" в двух городах, продолжаются бои.

Российские оккупанты начали новую фазу своего наступления на востоке Украины, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Это официальное заявление. Сегодня утром почти по всей линии фронта Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты имели попытку прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся, только в двух городах они [оккупанты] прошли. Это Кременная и еще один небольшой город. Продолжаются бои, мы не сдаем своих территорий и попытка начать активную фазу у них началась сегодня утром", - отметил Данилов.

Ранее сегодня в Генштабе ВСУ заявили, что на Донбассе фиксируются признаки начала наступательной операции со стороны России. Основные усилия РФ сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержании ранее захваченной территории.

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