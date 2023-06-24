На всем этом направлении оккупанты не добились никакого успеха и ежесуточно несут потери в личном составе и технике.

Сегодня в районе Бахмута уничтожены почти 100 российских захватчиков и почти 130 ранены.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"За эти сутки на Бахмутском направлении враг 382 раза нанес по нам артиллерийских ударов разными типами калибров, совершил 3 авианалета. В результате наших обратных ударов по врагу было уничтожено 97 оккупантов и 127 ранено", - сказал Череватый.

Видео дня

Также было уничтожено 2 вражеских танков, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", шесть орудий, 8 полевых складов с боеприпасами, 4 беспилотных летательных аппарата (2 типа "Орлан" и 2 типа "ZALA").

При этом, на Купянско-Лиманском направлении "враг старается быть активным значительно меньше после того, как получил мощные ответные удары от нас". В частности, сегодня оккупанты 7 раз пытались атаковать украинские позиции, 516 раз наносил удары из различной артиллерии и совершил 5 авианалетов.

"В результате отражения вражеских атак 35 оккупантов были уничтожены и 65 ранены", - сообщил Череватый.

Вместе с тем, уничтожены 2 танка Т-72, 2 САУ "Гвоздика", противотанковая пушка "Рапира", 2 миномета и 2 автомобиля с боеприпасами.

Череватый отметил, что на всем этом направлении враг не достиг никакого успеха и ежесуточно несет потери в личном составе и технике.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, всего на территории Украины с начала полномасштабного вторжения уже ликвидировано 223 тысячи 910 российских оккупантов, в том числе 580 - за минувшие сутки.

Также в Генштабе отметили, что за прошедшие сутки российские захватчики бесполезно проводили наступательные операции на трех направлениях - Лиманском, Авдеевском и Марьинском.

Между тем, авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по позициям российских оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии также успешно "наваляли" захватчикам.

Вас также могут заинтересовать новости: