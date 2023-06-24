Кроме этого, украинские защитники уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 и семь разведывательных беспилотников.

Украинские военная авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по позициям российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 24 июня. Подразделения ракетных войск и артиллерии также успешно "наваляли" захватчикам.

"За прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 5 средств противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, украинские защитники уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 и семь разведывательных беспилотников.

В то же время, россияне за прошедшие сутки применили против Украины 14 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 3 дрона "Shahed" и 4 зенитные управляемые ракеты из комплекса С-300. Последние были направлены на Запорожье.

"Силами и средствами противовоздушной обороны 14 ракет и 2 дрона были уничтожены", - отметили в Генштабе.

Кроме того, оккупанты нанесли 51 авиационный удар и совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в результате чего пострадали гражданские.

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Как сообщал УНИАН, на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали еще более трех рот российских оккупантов и более полусотни единиц их техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны этого направления за сутки выполнили 1344 огневые задачи.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский также рассказал, какую именно технику оккупантов удалось уничтожить на южном направлении. Он добавил, что было уничтожено 6 складов боеприпасов врага.

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