Пехотинцы получили ранения во время контактного боя. Операторы ССО оказали им помощь и эвакуировали.

На Бахмутском направлении воины Сил спецопераций спасли раненых побратимов-пехотинцев.

Как сообщили в пресс-службе ССО, во время выполнения боевого задания воины вступили в огневой контакт с врагом. На том же участке в это время также находились и бойцы одного из пехотных подразделений Сил обороны. Во время боя несколько пехотинцев получили ранения.

На кадрах с места происшествия видно, как бойцы осматривают заброшенные вражеские позиции и открывают огонь по противнику, а затем натыкаются на раненых пехотинцев и спасают их.

Спикер ССО Александр Кондратенко в комментарии "УП" уточнил, что события произошли под Бахмутом.

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Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток там произошло более 40 боевых столкновений.

За прошедшие сутки противник нанес ракетный и 44 авиационных удара, в частности, было применено 6 иранских ударных БпЛА "Shahed". Все "шахеды" уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем.

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