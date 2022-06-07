Российская армия пытается задействовать на Донбассе еще дополнительные силы, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинские защитники не сдают позиции в Северодонецке, в городе продолжаются ожесточенные уличные бои.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения.

"Наши герои не сдают позиции в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои. Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов - это сегодня самые горячие точки противостояния", - подчеркнул Зеленский.

При этом он сказал, что российская армия пытается задействовать на Донбассе еще дополнительные силы, но "103-й день и украинский Донбасс стоит крепко".

Глава государства также отметил, что сейчас все делается для обороны как на Запорожском, так и на Николаевском направлениях.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что на Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем.

В американском Институте изучения войны считают, что контратаки бойцов ВСУ в Северодонецке будут привлекать туда больше внимания российских военных, таким образом оставив уязвимыми их позиции на других направлениях.

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