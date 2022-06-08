На Славянском направлении ВСУ сдерживают попытки врага атаковать. По Славянску россияне нанесли авиаудар.

Украинские воины вблизи села Берестовое на трассе Лисичанск - Бахмут нанесли большие потери фашистам.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

На Северодонецком направлении рашисты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Приволье, Северодонецк, Лисичанск, Вороново, Тошковка, Горное.

На Славянском направлении ВСУ сдерживают попытки врага атаковать. По Славянску россияне нанесли авиаудар.

На Бахмутском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Камышеваха, Врубовка, Николаевка, Семигорье и Нью-Йорк.

Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары близ Новой Каменки, Покровского и Клинового.

Защитники Украины нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма вблизи Берестового. Боевые действия продолжаются.

Также в Генштабе отчитались по ситуации на Запорожском направлении.

Рашисты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Угледар, Никольское и других. Также противник применил штурмовую авиацию неподалеку Марьинки и Каменки.

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