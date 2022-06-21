С экономической точки зрения Украина не понесла потерь, поскольку газ, который добывался на "вышках Бойко", шел на нужды оккупированного Крыма.

На 117-й день полномасштабной войны РФ против Украины ВСУ показали, что больше не дадут воровать наш газ. Речь идет об ударе по так называемым "вышкам Бойко" - буровым платформам "Черноморнефтегаза", украденным россиянами в 2014 году.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом. Тогда, в 2014 году, русский спецназ просто высадился на платформы с воздуха. После чего объект больше походил на военный, чем энергетический. И те самые нещастные пострадавшие в результате удара - это боевики, которые 8 лет удерживали захваченные вышки в украинских водах.

"Удар по вышкам - это не месть ВСУ, а четкий стратегический план по освобождению акватории Черного моря и разблокировки украинских портов", - говорится в сюжете.

Расположенный близ вышек остров Змеиный, на который пару недель свозилось много техники и ПВО, был обстрелян фактическо одновременно с буровыми платформами.

"Там наконец-то станет такой кусок суши и много российской разбитой техники и убитых русских. И еще разрушены "вышки Бойко", потоплены "Москва" и буксир "Василий Бех". Фактически Украина заявила, что нельзя в этот район заходить русским кораблям. Нельзя русским военным туда заходить, потому что они будут уничтожены", - военный эксперт Михаил Самусь.

С экономической точки зрения Украина не понесла потерь, поскольку газ, который добывался на "вышках Бойко", шел на нужды оккупированного Крыма. За время аннексии россияне здесь добыли, а точнее украли около 12,5 млрд кубометров газа.

Уничтожение буровых платформ - очень важный ход с точки зрения морской безопасности, поскольку Украина показала, что может "очищать" море и военным путем.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.

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