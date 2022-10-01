Украине ракетно-артиллерийские подразделения на южном фронте в течение 30 сентября выполнили 330 огневых задач.

ВСУ на юге Украины уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и РСЗО "Град".

Об этом сообщает в ОК "Юг" в Facebook.

Украине ракетно-артиллерийские подразделения на южном фронте в течение 30 сентября выполнили 330 огневых задач. Они поразили логистические центры и полевые склады боеприпасов, скоплениях сил и средств россиян, а также их огневые позиции.

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"По предварительным данным, вражеских сил стало меньше на 10 рашистов, тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", реактивную систему залпового огня "Град", 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 3 танка и 2 боевые машины пехоты", - сказано в сообщении.

Также там сообщили, что уничтожены два беспилотника "Орлан-10" в небе Херсонщины и вечером над морем Одесской области.

Успехи ВСУ в войне против России

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали более 59 тысяч оккупантов. За 29 сентября было ликвидировано более 500 российских оккупантов.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили атаки российских захватчиков в районе четырех населенных пунктов. В частности, речь идет о таких населенных пунктах как Майорск, Зайцево, Отрадовка и Бахмутское.

30 сентября, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил информацию об окружении оккупационных войск в районе Лимана Донецкой области. Он напомнил, что 8 лет назад российские военные окружили украинские войска под Иловайском.