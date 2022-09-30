Когда украинские воины оказались в Иловайскому котле, Россия нарушила слово, отметил советник главы Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил окружение оккупационных войск в районе Лимана Донецкой области.

Об этом Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

Он отметил, что 8 лет назад российские военные окружили украинские войска под Иловайском.

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"Тогда наши парни согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово – колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, банкетирующим в Кремле есть дело до своих солдат", - подчеркнул Подоляк.

Война с Россией и успехи армии Украины на Луганщине - важные новости

Как сообщал УНИАН, 30 сентября спикер восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что ВСУ завершают окружение россиян на Лиманском направлении.

По его словам, под огневым контролем Вооруженных сил Украины фактически все подходы, логистические пути противника по которым он доставлял боеприпасы и живую силу. Череватый добавил, что на этом направлении вражеская армия достаточно сильно укреплена.

Спикер подчеркнул, что это заняло время, но Генштаб ВСУ и штабы на местах переиграли их тактически.

Накануне в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что украинские защитники начали освобождать Луганскую область, и что первые свежемобилизованные россияне уже попали в плен.

Справка УНИАН. Россия в 2014 году вторглась на часть Донецкой и Луганской областей и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Украина начала антитеррористическую операцию. В августе 2014-го были бои за город Иловайск Донецкой области.

Украинские воины попали в окружение. Была достигнута договоренность о выходе наших защитников из города колоннами по согласованным маршрутам. Сначала воины колоннами беспрепятственно двигались мимо российских позиций, а потом враг открыл огонь на поражение. Погибшими в результате атаки россиян считаются 368 украинских воинов, а еще 18 - пропавшими без вести.

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