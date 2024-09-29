Доктрина "ядерного" переляку Кремля як ознака слабкості

Путін злякався. Злочинець, що перебуває у міжнародному розшуку, у паніці. Бо інакше трактувати нову "ядерну" доктрину РФ, яку презентували спеціально під перемовини Зеленського-Байдена, просто неможливо.

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Держава-агресорка, яка у тридцять (!) разів більша за Україну, знов хапається за "ядерну дубину". Як завжди це робить, коли головний місцевий щур, що ховається у бункері, відчуває, що йому "підпалили" хвоста й якось дуже пахне смаленим.

На тлі чергового ганебного вибуху "Сармату" на полігоні ці потуги росіян залякати нас ядеркою виглядають смішно. Втім, головна цільова аудиторія зовсім не ми, а Захід. І там все не так однозначно. Тим не менш, як індикатор, сама по собі така доктрина є ознакою слабкості.

Дійсно, а що ж таке відбувається? Нічого секретного – мова про ті ж удари західною "високоточкою" по ключових об’єктах у РФ. Це рішення Захід та особисто Байден "народжують" вже не перший рік у дуже важких муках. Проте зараз розмови про це активізувалися.

І ось це заводить Кремль у справжню паніку. Бо українські ключові об’єкти (а це оборонні заводи, великі склади та головні логістичні вузли) для РФ недоступні – адже вони на Заході. А ось російські заводи, аеродроми, стратегічні склади та інше вкрай цінне "добро" - стають українцям більш доступними.

Що означає для РФ втратити більшість заводів, складів та аеродромів у європейській частині "недоімперії"? Це кінець війни. Бо ніякі іранці, китайці чи корейці "хворої людини" не забезпечать той обсяг техніки, ракет та снарядів, які РФ отримує з власного виробництва та з баз зберігання.

А якщо це все тягнути з умовного Сибіру, то вийде "Русько-японська війна 2.0", яку тодішній цар планував як "маленьку переможну війну", але програв, бо, виявилося, тягнути всі війська з Європи до Тихого океану - це довго, дорого та просто безглуздо.

Другою причиною появи нової ядерної доктрини стали знищені російські склади ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління – і слово "головне" у назві не для пафосу, а буквально свідчить про те, що це найбільші склади ракет та снарядів). Це була "демоверсія" системних бомбардувань Росії в разі отримання нами "товстих" ракет.

Це "боляче" для РФ. Є різні оцінки, але втрати на трьох складах - це обсяги, близькі до виробництва всієї російської оборонки за пару-трійку місяців. Схоже, що найближчі до цих складів окупаційні підрозділи вже почали відчувати нестачу, адже у Вовчанську Харківської області українці змогли перейти у локальний контрнаступ і вибити окупантів з заводу.

Це не означає, що у росіян закінчяться ракети та снаряди. Але їх потрібно буде довозити з "медвежих кутків" бозна-де – а це час та зменшення обсягів через обмеження пропускної здатності російської логістичної мережі.

На цьому тлі слід згадати про "ніж у псіну" Путіну від саудитів, які, якщо вірити Financial Times, підтвердили намір повернутися до нарощування видобутку нафти у грудні – з 9 до 11 млн барелів на добу, бо їхній бюджет вже "не витягує" масштабні інфраструктурні проєкти, заплановані до Чемпіонату світу з футболу 2030 року. А саудити – це індикатор. Якщо вони нарощують видобуток, то це робить і весь ОПЕК+. Вони давно хочуть це зробити, бо доки вони свій видобуток і продаж зменшують, то інші країни, у першу чергу США, їхню нішу займають.

А це означатиме падіння цін на нафту у світі. Наміри саудитів не є новиною (новина у тому, що вони ці наміри підтвердили на тлі і без того падаючих цін), через що Кремль заклав у власний бюджет зменшення нафтогазових прибутків у наступні роки. Втім, одночасно Кремль заклав збільшення свого військового бюджету до 142 млрд доларів, як повідомив Bloomberg.

Як одне поєднується з іншим? Все просто – російський бюджет вираховується у рублях, а не доларах. А закладена сума на збільшення оборонних видатків буде, переважно, покривати інфляцію та девальвацію рубля, а не означатиме радикальне збільшення реальних витрат. І саме тому Кремлю так потрібно за будь-яку ціну зупинити Україну у її спроможності бити по російських заводах-аеродромах. Бо ще більше платити за війну, щоб відбудувати нові заводи і логістику, на тлі падіння нафтогазових прибутків, вони фізично не зможуть.

Якщо ти не можеш радикально збільшити свої можливості у конвенціональній зброї, то єдиний вихід для Кремля – знов перейти до застосування "психологічної". Тому Путін у своїй доктрині "втратив береги".

Приводом для ядерної відповіді може бути пуск дрону, шпигування з космосу, не кажучи вже про ракетні удари, і ще купа приводів. Тобто, будь-що може стати таким приводом. Навіть погрози для Білорусі.

Слід додати, що у диктаторських режимах усі ці доктрини не варті навіть паперу, на якому надруковані – як і раніше, все вирішується виключно словом правителя та його сприйняттям того, що йому за це буде (гарного або поганого – і якщо поганого, то він рішення не приймає). А справжній ядерний конфлікт - це вже зовсім інша "вагова" категорія, на яку Путін, скоріше за все, не наважиться. Бо тут вмикається "таймер" особисто для російського царя.

Крім того, Україна теж не беззуба – значна частина російських АЕС знаходиться у досяжності наших засобів ураження (навіть без західних ракет). До того ж значна їх частка, як та ж Курська АЕС, мають старі реактори, подібні до Чорнобильського – тобто з мінімальним захистом.

І якщо вже брати найгірший апокаліптичний прогноз, де "весь світ у труху", а потім починається сюжет гри Fallout, то РФ теж отримає свою частку радіоактивного попелу. Нам від цього навряд чи буде радісно, але про те й мова – справжня ядерна ескалація завжди працює в обидва боки. І це без урахування американських застережень про "асиметричний конвенційний удар". Ніхто не знає, що вони під цим мають на увазі, але у тому й полягає "стратегічна невизначеність" - хай супротивник думає про найгірше.

Тому Путін досі "червоної кнопки" не торкнувся і не торкнеться (якщо хоче жити). А використовує "ядерку" виключно як "психологічну зброю". Бо у такому форматі вона діє на найбільш слабких духом представників Заходу, як Шольц або, на жаль, Байден. Американський президент, якщо вірити ЗМІ, вчергове відклав таке важливе для України і РФ рішення про "високоточку" на потім – цього разу називають нову зустріч у форматі "Рамштайн" 12 жовтня.

Це для нас погані новини, хоча те, що США виділяє нам пакет допомоги на 7,9 млрд дол. (5,8 млрд – зі складів Пентагону, а ще 2,1 млрд – замовлення у виробників) - це дуже непогано. Тепер головне питання – яким буде наповнення цих майже 8 "зелених ярдів". Бо зараз інформація є лише по керованих бомбах, але всі деталі США не розкриває (і правильно робить – "туман війни", "стратегічна невизначеність" та ін.).

Що ми маємо у підсумку? "Мертвонароджену" ядерну доктрину РФ, яка є абсолютно марним документом саме в якості "доктрини" (коли Путін притримувався хоч якихось доктрин?), але дуже корисну Кремлю в якості інструмента впливу на західну аудиторію, щоб примусити Київ капітулювати – ще до того, як на болотах справи підуть кепсько.

На жаль, західна аудиторія, яка звикла діяти по правилах, охоче стає "заручником" тих самих правил: для них доктрина - це важливий документ. І тепер вони будуть ще якийсь час аналізувати, де ж проходять нові "червоні" лінії Кремля. А росіяни, тим часом, просуватимуться на нашому Сході та Півдні.

Андрій Попов

Российские оккупанты уже два года пытаются взять этот город, но многоэтажные дома посреди степи стали настоящей крепостью, которую успешно обороняет 72-я бригада ВСУ, отметил аналитик BILD Юлиан Репке.

Эксперт подчеркнул, что в последние дни россияне усилили атаки на Угледар, окружили его с трех сторон и вошли в город с юго-востока. ВСУ удерживают единственный путь снабжения на севере в направлении Курахово. Россияне сбрасывают с воздуха на город листовки с требованием сдаться. Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке называет это "допотопной пропагандистской акцией времён Второй мировой".

"Мы видим, что в городе ещё есть несколько больших домов, которые остаются под украинским контролем. Эти дома высотой до 10 этажей хорошо защищают украинцев. Проблема — в логистике, чтобы сохранялось снабжение и город не был окружён. В самом городе у ВСУ ещё есть возможности окопаться и обороняться. Но к северу ситуация очень близка к тому, что россиянам удастся перерезать снабжение", — заявил Рёпке.