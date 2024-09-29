Отступление 72 бригады из Угледара - это вопрос времени, считает эксперт.

Российские оккупанты пытаются захватить город Угледар Донецкой области для того, чтобы украинские защитники не могли бить по железнодорожному узлу, который находится неподалеку - в Волновахе.

Об этом в эфире "Говорить великий Львів" сообщил военный обозреватель Денис Попович. "Город пока не окружен, но он находится под угрозой окружения. Там проход остался небольшой, и он простреливается. И очевидно, если резервов нет. А судя по всему, их нет для того, чтобы отрезать эти фланги российского окружения. То вариантов по отступлению нет - угроза окружения существует, она реальна и очевидно, вопрос отступления 72 бригады из Угледара - это вопрос времени", - сказал эксперт.

На вопрос, возможно ли украинским защитникам еще удержать город, и что для этого нужно, обозреватель ответил:

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"Я пока не вижу таких вариантов. Конечно, у нашего командования могут быть какой-то козырь в рукаве. Но пока его не видно. А значит вариантов немного. На мой взгляд, сейчас главная задача 72 бригады - уничтожить как можно больше врагов. Эту задачу они выполняют на отлично".

Попович подчеркнул, что надо сохранить личный состав, поэтому нет других вариантов как вывести украинских воинов из города.

Российско-украинская война продолжается - другие важные новости

По информации журналистов Forbes, незадолго до вторжения Сил обороны в Курскую область, местный гарнизон россиян имел 18 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 98 единиц артиллерии и 71 миномет, однако это им не помогло. По мнению журналистов издания, причиной этому стала плохая разведка российских оккупантов и уверенность, что Силы обороны никогда не будут атаковать на этом участке.

В ночь на 29 сентября сразу в семи областях России местные жители слышали звуки взрывов. Так, в Минобороны РФ сообщили о якобы сбитии 125 украинских БПЛА над территорией России этой ночью.

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